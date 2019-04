Una niña de cinco años explica a su madre que no volverá a comer animales y su razón enternece a la red

La pequeña Zada se ha convertido en la protagonista de un vídeo que está siendo muy comentado en internet. En él, podemos ver a la pequeña de cinco años explicando por qué no comerá animales y por qué prefiere, a partir de ahora, comer vegetales.

La niña explica entre sollozos que no comerá ningún animal "porque son buenos" y no cree que "les guste ser cocinados al horno". Ante la sorpresa de la madre, que graba la reacción de la niña, Zada le insiste una y otra vez en la idea: "No quiero comer animales".

A medida que avanza el vídeo, la pequeña sigue en su postura ante la insistencia de la madre, que no sale de su asombro. Al final, la niña termina prometiendo entre lágrimas que no volverá a comer un animal. El vídeo está arrasando en las redes sociales y acumula ya más de 100.000 reproducciones.