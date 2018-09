Storm, el perro 'vegano' que deja en ridículo a su dueña al comer carne en televisión

Lucy Carrington no es vegetariana ni vegana, pero empezó a dar comida vegana a Storm, su perro, durante la ola de calor de este verano y aseguró que, transcurridos unos días, el animal empezó a rechazar la carne. Al acudir a 'This Morning', un programa de televisión, ha asegurado que el no comer carne fue una decisión del animal, en absoluto impuesta por su dueña.

Así que, tras las dudas que expresa el veterinario del programa sobre ese extraño rechazo de un perro a la carne, cuando por naturaleza son omnívoros y mezclan tanto carne como vegetales, los presentadores del programa decidieron someterle a una especie de prueba.

Pusieron en el plató, al alcance de la vista y el olfato de perro, un bol lleno de carne y un bol lleno de verduras, y pidieron a su dueña que le dejara acercarse. La sorpresa de Lucy fue tremenda cuando su perro, sin dudarlo ni un segundo, empezó a comer carne con absoluta normalidad.

"Definitivamente, es porque el tiempo ha refrescado", bromeó la dueña, a lo que el veterinario respondió que "se trata de un perro actuando, naturalmente, como un perro".