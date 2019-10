El padre de Joe, Harry, murió en un accidente de tráfico dos meses después de su boda, por lo que sus padres nunca pudieron celebrar el aniversario de bodas, según cuenta el Daily Mail.

Debido a esto, Joe decidió sorprender a su madre mandándole una tarjeta en el día de su 15 aniversario como si estuviera escrita por su marido fallecido. Le regaló una tarjeta de felicitación y escribió en ella un mensaje emotivo.

Esta historia se ha hecho viral en las redes sociales, a partir del tweet que publicó su hermana Sophie en su cuenta de Twitter que en cuestión horas contaba con miles de likes.

"¡Ya han pasado 15 años! ¡Cómo ha pasado el tiempo! Feliz aniversario, cariño. Sabes que todos los días estoy contigo, quizá no físicamente, pero sí en espíritu, y no pasa un día en el que no esté a tu lado. Siempre estoy contigo, nunca estás sola. Feliz 15º aniversario, Joan, Te quiero. Harry", dice la tarjeta.

Los usuarios de Twitter no han dudado en comentar la publicación de Sophie, la cual ha recibido todo tipo de alabanzas y elogios por el gesto tan emotivo por parte de su hermano.