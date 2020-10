Ya estamos acostumbrados a las 'predicciones' de los Simpson en la vida real, lo que quizás muchos no esperábamos era que iban a 'vaticinar' hasta momentos que se están produciendo durante la pandemia de coronavirus.

Los usuarios de las redes sociales se han encargado de rescatar dos momentos de la serie en los que se hablaba de unas "Navidades imaginarias" y de un toque de queda, siempre con el toque hilarante de la conocida creación de Matt Groening.

El primer vídeo corresponde al capítulo 'Little Big Mom' ('Pequeña gran mamá'), el décimo episodio de la 11ª temporada, en el cual Ned Flanders dice a sus hijos, Rod y Todd, que tendrán que vivir una "Navidad imaginaria".

El segundo vídeo corresponde al undécimo episodio de la temporada anterior: 'Wild Barts Can't Be Broken' ('Los Barts salvajes no pueden romperse'). En este capítulo, se decreta un toque de queda después de que los niños de Springfield sean acusados de destruir la escuela.