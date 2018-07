Las redes declaran la guerra a una fisioculturista que humilló a una mujer en el gimnasio: "Pide hamburguesas para llevar"

La fisioculturista Diana Andrews junto a la foto de la mujer ala que humilló | Instagram Diana Andrews

"Apuesto a que está pidiendo hamburguesas para llevar", esa fue la despiadada afirmación que hizo una fisioculturista inglesa, Diana Andrews, sobre otra mujer en el gimnasio. Andrews hizo pública su humillación en Instagram y las redes no tardaron en criticarla.

Ante el aluvión de reproches que recibió, la fisioculturista, tuvo que disculparse. Lo hizo también a través de las redes sociales: "Escribo para mostrar mi disculpa sincera. Me he dado cuenta de que me equivoqué al hacer la broma. No ha sido mi intención burlarme o faltar al respeto".

El caso de Diana Andrews recuerda al de la modelo Playboy que se burló de una mujer en el gimnasio que salía de la ducha. La joven recurrió al insulto en Snapchat adjuntando una foto de otra mujer diciendo que no podía "dejar de ver" la imagen. Rápidamente, los internautas también le sacaron los colores y le obligaron a que se disculpara. La presión fue tal que la agencia de la modelo pidió perdón a través de un comunicado y la chica llegó incluso a borrar sus cuentas en las redes.