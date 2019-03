Una policía de EEUU evita una pelea callejera a golpe de baile y arrasa en las redes

Varios agentes acudieron al número 200 de K Street SW por el aviso de una pelea entre dos grupos de adolescentes. Los policías se acercaron y pidieron a los jóvenes que se fueran de la zona.

Una de las adolescentes puso una canción, de un conocido rapero, en su móvil y comenzó a bailar ante una de las agentes que habían acudido al parque. La agente soltó una carcajada y le dijo a la joven Aaliyah Taylor "yo tengo mejores movimientos que esos".

Tras esas palabras la agente de policía, ante las atentas miradas de lo presentes, comenzó una batalla de danza con la adolescente bajo el reto de que si ganaba ella (la policía) los chavales se tendrían que ir. Los que por allí pasaban comenzaron a grabar atónitos la curiosa escena.

Finalmente Aaliyah perdió la batalla, tras varios minutos bailando, la joven ya no podía seguir el ritmo de la marchosa policía y después de un abrazo se fueron del parque. Aaliyah alabó la manera en el que la agente dio la vuelta a la situación “en vez de pelearse con nosotros hizo algo divertido, no pensé que los policías fueran tan 'cool', hay policías buenos".

Más tarde la joven colgó el vídeo del duelo de baile en su cuenta de Facebook y obtuvo cientos de miles de visitas en menos de 24 horas. Hasta el presidente Barack Obama ha visto el vídeo y en un tweet ha dicho "gran ejemplo de un policía pasándoselo bien mientras mantiene nuestra seguridad".

Who knew community policing could involve the Nae Nae? Great example of police having fun while keeping us safe: https://t.co/ZGeTDm6OYw