Pide un 'sándwich premium' y le sirven una loncha de chóped por 6 euros

Azilef Speers, mujer habitante de Ibiza desde hace muchos años, se encontró con una sorpresa desagradable en el aeropuerto de la isla. Esta ciudadana dedió pedir un "sándwich premium" en uno de los establecimientos, pero la sorpresa llegó al recibir la comida, ya que sólo encontró una loncha de chóped.

La indignación de la consumidora fue tal que no tardó en compartir la foto de lo que considera un "timo" a sus redes sociales, y la repercusión no ha tardado en llegar, porque el resto de usuarios no ha comprendido cómo el establecimiento se aprovecha tanto de su ubicación.

Este no es el único 'timo' de este tipo que se ha viralizado en las redes sociales, y es que en verano, la venta de una caña por siete euros y una ensalada mixta por 19.