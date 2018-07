Un niño destroza una escultura de Lego valorada en 13.000 euros

Un niño no respetó el cartel de 'no tocar' de una exposición, y no se pudo contener su emoción al ver al zorro 'Nick Wilde', el personaje de la películo Zootopia de Disney. Sin embargo, esa emoción le llevó a estar muy cerca de la estatua, y acabó derrumbándola como se puede ver en la imagen.

La estatua de 'Nick Wilde' destrozada | Weibo

Sin embargo, pese a que los padres se ofrecieron a pagar los daños causados por el pequeño, el artista de la obra tuvo un bonito detalle perdonando el dinero a la familia, ya que "el niño no tenía ninguna mala intención".

La estatua estaba valorada en 13.000 dolares, y el artista tuvo que gastar tres días y una noche en componer la obra, que tuvo un final inesperado.