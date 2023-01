Con permiso de Sus Majestades los Reyes Magos, hoy tenemos que hablar de otro de los grandes protagonistas de la cabalgata de Cádiz del 5 de enero de 2023. De los creadores del oso 'perjudicado', llega el muñeco de nieve derretido.

Tras la expectación que el malogrado oso polar despertó el año pasado -deambulando por las calles de la ciudad con el cuello dislocado- todas las miradas estaban puestas en la capital gaditana y en cómo recibirían sus vecinos en esta ocasión a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los ciudadanos pidieron incluso a través de change.org que el oso volviera este año al desfile, pero no tuvieron éxito con su propuesta. Sin embargo, el destino les ha vuelto a regalar un maravilloso personaje con el que hacer chistes y memes durante todo 2023, aunque tuvo que ser retirado del recorrido oficial por razones obvias.

Un hecho que no ha impedido que las redes sociales se inundaran con miles de fotos de este particular muñeco de nieve, que demuestra, una vez más, que la gracia y el salero de Cádiz no salen a las calles solo en Carnaval.