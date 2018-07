Una mujer pide marihuana a través de Twitter en EEUU y le responde la Policía

Una usuaria de Twitter en Florida pidió marihuana a través de la red social y bajo el hashtag de #Sarasota, la ciudad en la que se encontraba. La usuaria @preznixon16 escribió un polémico tweet que rezaba: "¿Quién está en Sarasota, Florida, y tiene marihuana? #Sarasota".

La joven esperaba obtener esta droga y lo último que se imaginaba es que la Policía iba a ser la que le 'ayudara' en su búsqueda. La Policía local de Sarasota respondió a través de su perfil oficial: "Si quieres puedes pasar por el cuartel, nuestros agentes de narcóticos estarán más que felices de ayudarte".

Una respuesta que no ha pasado desapercibida y se ha viralizado rápidamente en las redes sociales. A pesar de la ironía de la respuesta policial, la usuaria no se cortó y volvió a responder con un alegato a la legalización de esta droga: "Ok, chichos. Mi tweet sí tiene un buen mensaje. Debería haber más marihuana en Florida, ni siquiera debería ser ilegal".