Una madre le quita la paga del mes a su hijo para comprarle unos zapatos y flores a la niña que había sido acosada por él

Cuando Terry Evans, residente en Whittington, Reino Unido y madre soltera, se enteró de que su hijo, de 12 años, había humillado y acosado a una niña nueva de su colegio, decidió que las acciones del chico no podían quedar inmunes y empezó por humillarle en Facebook.

Terry escribió en su cuenta de la red social que estaba muy avergonzada por la actitud que había tenido su hijo con una niña nueva que llegó al colegio. Su hijo se había dedicado a acosar a la niña y ella estaba avergonzada porque el chico rompiera los zapatos nuevos de la niña y decide que "la próxima vez que mi hijo vuelva acosar a alguien, no me importará que la familia de esa persona le imponga un castigo".

La madre explicó que como castigo su hijo no recibirá su mensualidad, "que se despida del dinero de su cumpleaños, porque le va a comprar unos zapatos nuevos a la niña y un ramo de flores", escribe y añade el hashtag: #notendréunacosadorenmicasa. Además, Terry etiquetó a su hijo en el post para que lo vieran todos sus amigos y de esta forma el menor aprendiera su lección. Sin embargo cuando el mensaje se volvió viral, la mujer quitó el nombre del joven de la publicación.

El post de Terry ha sido compartido 11.200 veces y ha tenido más de 55.000 me gusta. Los comentarios en contra y a favor no se han hecho esperar, algunos apoyan las medidas tomadas por la madre, mientras que otros la recriminan por su castigo.

Por ejemplo, un usuario comenta que la actuación de Evans es "un acto increíblemente peligroso para un niño". Otro dice que no entiende porque la madre ha querido "seguir con la humillación y que el error del niño quedará plasmado siempre en internet". Ante esos comentarios, Terry respondió: “No me importa que muchos no estén de acuerdo con mi forma de educar. Mi hijo ha avergonzado a una niña sin importarle las consecuencias”.

La madre manifestó estar contenta con su decisión porque la humillación de su hijo en Internet "no es nada en comparación con la humillación a la que la niña tuvo que enfrentarse al caminar con un zapato roto y los ojos rojos de llorar siendo nueva en la escuela."