Sí, la 'cerebrito de Cataluña' existe; pero desde el año pasado

Primeros días de noviembre de 2018 y vuelve a viralizarse sobre todo a través de Twitter el vídeo de Diana, una joven catalana que toma la palabra en un supuesto acto de la ANC, del que no podemos ver la fecha del cartel, ya que no se aprecia por la baja calidad del vídeo. En el minuto y trece segundos que dura solo vemos la intervención de la joven, que hace su defensa de la independencia de Cataluña de esta manera tan particular y entusiasta. La persona a la que se dirige, ‘Toni’, es el entonces diputado de ‘Junts Pel Sí’ Antoni Castellà Clavé, que participaba como ponente invitado.

La joven cuenta después que es ingeniera, que en Cataluña "llevan jodidos más de diez años por culpa de España" y cierra su intervención que con toda una declaración de intenciones: "Como no se proclame la República nos largamos los cerebritos, seguirá la fuga de cerebros, porque para vivir en una dictadura, lo siento pero no, así que República ya". El aplauso posterior es unánime.

Además por Twitter, el vídeo ha sido replicado en diferentes foros de opinión de la Web, utilizando el presente en los titulares y siempre sin explicar que estas imágenes son de hace un año. Este evento de la ANC, titulado "155, i ara què" (155, ¿y ahora qué?), duró casi tres horas y tuvo lugar en el teatro Orfeó Gracienc de Barcelona. Era uno de los múltiples actos "informativos" que había organizado la ANC en colaboración con Òmnium Cultural ese día y el siguiente en diferentes municipios de Cataluña ante la inminente aplicación del 155.

El acto en cuestión se encuentra íntegro aquí y se puede ver que lleva publicado desde el 25 de octubre de 2017. En aquellos días el debate en Cataluña seguía ardiendo: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sendos líderes de ANC y Òmnium, llevaban algo más de una semana en prisión preventiva y el Senado estaba a punto de aprobar la aplicación del 155 en Cataluña. En la cuenta de Facebook de Assemblea Nacional Catalana también hay una foto del mismo evento del 24 de octubre de 2017. En ese día compartieron imágenes de los distintos actos que estaban celebrándose.

Más allá de que las palabras puedan resultar polémicas, si quiere traer a colación un acto tan antiguo habría que explicar bien claro el contexto de dicha intervención. Si no, parecería que lo se quiere es alimentar el conflicto en medio de un momento álgido de actualidad con respecto a Cataluña.