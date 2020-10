Samer Cheaib, obstetra y ginecólogo en Dubai, asistía un parto cuando ocurrió algo muy curioso: el recién nacido le arrancó la mascarilla de la cara. El doctor no dudó en inmortalizar la imagen, que compartió en su cuenta de Instagram.

"We all want sign are we going to take off the mask soon" ("Todos queremos una señal de que nos vamos a quitar la mascarilla pronto"), es el mensaje con el que Cheaib decidió acompañar la fotografía. Un texto de ánimo y esperanza que, junto a la imagen del bebé, ha enternecido a las redes sociales. La publicación ya cuenta con más de 50.000 me gusta en Instagram y también se ha compartido vía Twitter. Son muchos los usuarios que ya le otorgan el título de "mejor foto de 2020" o "mejor foto del año".

Lo cierto es que Samer Cheaib comparte imágenes curiosas de los partos que asiste. Así, en su última publicación, se puede ver a una recién nacida "con dotes musicales". "Creo que tenemos un músico, parece que ella está tocando", afirma el médico.