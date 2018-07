"Hago frente a mi mayor miedo", una adolescente planta a cara al bullying y a los prejuicios publicando sus fotos en la playa

Según ha publicado 'The Sun' la joven se sentía intimidada por las burlas y los comentarios de la gente pero ha decidido que no tenía que dar más explicaciones. "Me sentí orgullosa después, fue todo un logro" ha declarado la joven.

"Hoy he hecho frente a mi mayor miedo y he ido a la playa en bañador" ha escrito la adolescente en su cuenta. La publicación cuenta ya con más de 330.000 me gusta y la historia se ha convertido en viral.

Omg so I faced my biggest fear today and went to the beach in a swimsuit☺️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/eeSKUE581x