La genial respuesta de una madre a las críticas por vestir a su hijo de princesa Disney se hace viral

Haylee Bazen es una madre estadounidense que vivió una escena desagradable por permitir que su hijo fuera a la escuela vestido al colegio de Elsa, su princesa Disney favorita. Cuando estaban en la parada del autobús, una mujer se les acercó y le cuestionó el por qué dejaba que su hijo vistiera como una niña.

Al llegar a casa, esta fue su genial respuesta: "A la mujer de la parada del bus que sintió la necesidad de interrumpir la conversación con mi hijo: No me voy a disculpar si no le gustó cómo iba vestido el niño ni por nuestra conversación sobre cuál es nuestra princesa favorita de Disney", escribió.

Y agregó: "Zackary es mi hijo de tres años y él puede ser lo que quiera ser. Hoy se vistió de princesa y SÍ, lo mandé a la escuela así mismo. ¿Por qué? Porque así quería vestirse, porque quería mostrarle el vestido de Elsa a sus profesoras y compañeros, porque no entiende los estereotipos de género que tú crees que debería entender, pero lo más importante, lo dejé ir a la escuela vestido de princesa porque él es increíble".