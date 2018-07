"Estoy bien", "Sálvame": el tatuaje que busca acabar con los tabús de la depresión

Bekah Miles es una joven americana a la que le diagnosticaron depresión. Bekah cuenta que quería tatuarse algo relacionado con su depresión. La idea de su tatuaje la surgió navegando por internet. En el vídeo, grabado por la universidad, cuenta su historia. Explica que en 2014 se dio cuenta de que se "odiaba" y también de que no "quería afrontar el hecho de que algo pasaba con" ella.

En una clase con Kristina, profesora de la universidad, "nos contó sobre su depresión" y cuenta Bekah que se dio cuenta de que "está bien hablar de la depresión". Fue entonces cuando esta joven estadounidense entendió de que tenía una enfermedad.

"Quería ayudar a otra gente pero no podía ni ayudarme a mi" cuenta Miles que dice que se hizo el tatuaje porque no quería "tener miedo de hablar de la depresión nunca más". La joven publicó la foto en su cuenta de Facebook con un mensaje para sus padres en el que reconoce que tienen un problema.

Cuenta que "las personas pueden parecer felices pero estar, en realidad, en lucha con ellos mismos". Tras reconocerlo hace una reflexión sobre qué es la depresión para ella: "La depresión es las mañanas que no me siento capaz de salir de la cama"; "La depresión es las lágrimas que tengo al no saber por qué me siento tan inútil cuando debería sentirme feliz".

Este tatuaje ha dado la vuelta al mundo, algo que Bekah "no imaginaba que ocurriría". Esta joven quiere recordar que la depresión "no es una opción, es algo que le puede pasar a cualquiera".