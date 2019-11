Son miles de usuarios los que se han emocionado ya al ver el entrañable vídeo que muestra el reencuentro entre una mujer militar y su querida mascota, a la que no veía desde hacía varios años. La vocación militar de la joven le había separado de su animal.

El vídeo se publicó el pasado 18 de noviembre en el canal ViralHog de Youtube. La mujer regresó de sus maniobras militares después de tres años lejos de casa y volvió a ver a su “perrito”. El animal se emocionó al verla, mostrando una actitud cariñosa y llena de ternura. Las imágenes de este entrañable momento fueron tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

La escena se ha hecho viral en las redes sociales. Una vez en Youtube, Twitter e Instagram también han hecho eco de la reacción de Murphy, el can que protagoniza las imágenes. Al principio de la grabación, el perro no es capaz de reconocer a su dueña, incluso se detiene, manteniendo las distancias como si no reconociera a su dueña. Luego comienza a ladrarle y no deja que le toque, ni se acerca.

Sin embargo, apenas unos segundos le bastaron para saber que tenía delante a su mejor amiga y compañera de vida, a la que hacía tanto que no veía. De forma instintiva, el animal dejó de ladrar y se lanzó sobre la joven dejándose acariciar y saltando sin parar con euforia y fervor.

“Pensé en Murphy todos los días que estuve en el entrenamiento básico. Creo que lo extrañé más que a mi familia porque sabía que él no sabía si alguna vez iba a volver. Cuando a principio no me reconoció, estaba desconsolada. El momento más feliz de mi vida fue cuando finalmente descubrió que era yo”, comentó la dueña de Murphy y protagonista del clip viral en declaraciones recogidas por el diario La República.