Cómico, actor, activista, optimista y animalista. Así se define Dani Rovira en redes sociales. Ha sido allí precisamente donde ha comunicado a sus seguidores la muerte de su perro Buyo. Y lo ha hecho expresando unas bonitas palabras que han levantado una marea de comentarios en su publicación. "Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos", confesaba en el texto el actor.

En este mensaje, compartido este martes, el activista explica que Buyo fue rescatado de una protectora, una acción que él mismo defiende diariamente en redes sociales. "Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós. Y entre lágrimas te rindo estas palabras. No te imaginas lo que te voy a echar de menos. Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo. Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí. No tengo palabras, no tengo la cabeza para la poesía", expresaba.

Seguidamente, el actor se despedía de su amigo peludo con unas declaraciones cargadas de humor. "Espero hayamos estado a la altura de ti. Ojalá, donde estés ahora, haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear. Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya". A estas palabras, Dani Rovira ha incorporado una serie de fotografías en las que aparece jugando, leyendo y descansando junto a Buyo.

Todas ellas han despertado el pésame de muchos de sus compañeros de profesión, como Cristina Castaño, Fernando Tejero, Vanesa Romero y Michelle Jenner. Hasta de su protectora de animales, Ochotumbao.