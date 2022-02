Se trata de uno de los alimentos más reclamado por los más pequeños en España y además, suelen estar colocados en lugares estratégicos para que todo el que entre en un supermercado lo vea. Sin embargo, nunca los verás en las estanterías de los establecimientos estadounidenses pues están prohibidos. Así es, los huevos kínder no pueden ser comercializados en este país.

Su nombre oficial es 'Kinder Surprise', y son un huevos de chocolate fabricados por la marca italiana Ferraro. Estos alimentos están formados por una cáscara de chocolate, pero en su interior hay un recipiente de plástico amarillo que contiene un juguete, que generalmente necesita ser montado siguiendo las instrucciones que se encuentran dentro. Pues bien, en Estados Unidos está prohibida su comercialización.

Así lo recoge la Sección 402 (d) (1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Dicho artículo establece que "la confitería que tenga parcial o completamente incrustada en ella cualquier objeto no nutritivo está prohibida". El citado documento añade una excepción: "a menos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) haya emitido una regulación que reconozca que el objeto no nutritivo es de valor funcional práctico para el producto de confitería y no haría que el producto sea perjudicial o peligroso para la salud".

Sin embargo, la propia agencia se pronunció al respecto en los últimos años, concretamente en octubre de 2020, cuando creó una Alerta de Importación. Según explica la entidad, dicha advertencia 34-02 se creó cuando la Agencia tuvo conocimiento de que un producto llamado "Kinder Surprise Eggs" y artículos similares que contenían objetos incrustados y no nutritivos estaban a la venta en los Estados Unidos. Por ello, la FDA se pronunció recordando que "los objetos no nutritivos incrustados en estos productos de confitería pueden representar un riesgo para la salud pública, ya que el consumidor puede ahogarse con el objeto sin saberlo".

La citada marca reaccionó ante esta prohibición y, según recoge The Sun, en mayo de 2017, el producto 'Kinder Joy' de Ferrero estuvo disponible en los Estados Unidos. Se trata de ese dulce envuelto en color blanco y rojo en el que el huevo se puede separar en dos partes: una contiene el chocolate y la otra el juguete de plástico.