¿Un caracol gigante como animal de compañía? Esta es la mascota que sorprende a las redes por su tamaño

Sin embargo, no se trata en absoluto de un montaje. El la Achatina fulica, una especie de origen africano . Este peculiar caracol se caracteriza por sus grandes dimensiones. Su concha puede llegar a medir entre 10 y 30 centímetros y, pese a tratarse de una especie herbívora, puede comer casi cualquier cosa.

La imagen de un caracol gigante publicada por un usuario de Twitter ha revolucionado las redes sociales. Aunque el mensaje lleva más de 46.000 retuits y 129.000 'me gusta' , muchos usuarios han tachado de 'falsa' dicha fotografía.

Please. My rabbit. He's very sick. pic.twitter.com/MSejV0hvtn