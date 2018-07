'El libro sin dibujos', la sorpresa de la Fundación Atresmedia para sacar la sonrisa a los niños con cáncer

Es un día especial para Óscar. Como cada lunes ha bajado una planta del hospital para ir a clase. Allí, él y otros niños, la mayoría enfermos de cáncer, se han llevado una sorpresa. La actriz Úrsula Corberó ha venido a leerles un cuento.

Esas sonrisas se han repetido en 50 hospitales de toda España. La Fundación Atresmedia ha llevado 'El libro sin dibujos' a niños enfermos de cáncer.

Un libro diferente para los que ya lo han probado, no solo porque no tenga dibujos. Hay que leerlo en voz alta y sin complejos. Para jolgorio de los oyentes no deja muy bien al que lo lee. Una isla de diversión para coger fuerzas y volver al estudio diario.