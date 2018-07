España, el segundo país europeo con mayor tasa de pobreza infantil

Analía y su hija de 9 años reciben 170 euros para vivir dignamente: pagar alquiler, luz, gas, material escolar y lo más importante, alimentación. Por suerte para ellas, han podido volver a vivir con los abuelos.

"Entre mis padres, mis hermanos y yo le tapamos un poco las cosas, para que no se dé cuenta de la realidad", explica Analía. Algo complicado cuando el "no" es siempre la respuesta ante cualquier petición. Es sólo un ejemplo de los 2.800.000 niños que en España viven bajo el umbral de la pobreza. Una cantidad sólo superada en Europa por Rumanía. La ONG 'Save the Children' alerta con otro dato preocupante. Tras Grecia, España es el país europeo con menos capacidad para reducir la pobreza infantil a través de sus ayudas sociales.

En sólo un año, la cifra de pobreza infantil en Europa ha aumentado medio millón. Una precaria situación que se refleja también en la tasa de abandono escolar. Algo que sucede con 1 de cada 4 menores en España, el mayor porcentaje de toda Europa.