'¿Cómo me ves?', la emotiva campaña que replantea la mirada sobre las personas con Síndrome de Down

La iniciativa '¿Cómo me ves?' que intenta replantear la mirada sobre las personas con síndrome de Down, y en la que participan las actrices Olivia Wilde y Anna Rose (una joven con síndrome de Down), será presentada con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

En el vídeo, producido por la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi y disponible en YouTube, una mujer explica "cómo se ve a sí misma" para mostrar que las personas, independientemente de que tengan o no síndrome de Down, tienen una vida con "posibilidades, amistades, amor, desafíos y dificultades".

"Es una metáfora que incita a reflexionar acerca de cómo las personas con síndrome de Down se ven a sí mismas, y el prejuicio, la discriminación y los estereotipos implantados en la sociedad, con los que se enfrentan a diario", explican desde la Fundación Jérôme Lejeune.

Por su parte, el presidente de CoorDown ha explicado que la finalidad del corto es "enseñar a la gente a mirar más allá de los estereotipos y construir una nueva conciencia colectiva" para lo que creen necesario llevar a cabo una "alfabetización de la discapacidad" en la sociedad.

La idea de la campaña es alcanzar difusión a través de las redes sociales, para lo que los responsables de la iniciativa han seleccionado los 'hashtags' #HowDoYouSeeMe y #WDSD16.