La grabación de la llamada de una mujer a emergencias cuando era brutalmente agredida por su expareja ha conmocionado a Reino Unido. Su exnovio consiguió entrar en la casa, la retuvo en contra de su voluntad y la apuñaló cinco veces.

Todo ocurrió en febrero de este año en la localidad de Derbyshire, cuando Zahra Rechelle llamó a emergencias advirtiendo de que su expareja estaba acechando su casa. "Mi novio está tratando de entrar a mi casa", explicaba aterrada.

El audio continua con un fuerte estruendo y es que Aaron Marsden Booth, el agresor, rompió la ventana de su casa logrando entrar en su interior y provocando un grito aterrador de la víctima: "¡No me hagas daño por favor!".

"¡Voy a matarte!", gritaba el agresor, que estaba borracho y había consumido cocaína, antes de arrastrarla del pelo por la calle y apuñalarla cinco veces en el estómago y en las piernas. Todo delante de la Policía.

Booth sostuvo el cuchillo contra la garganta de la víctima mientras los agentes, armados solo con porras y spray, le rogaban que no la agrediera más, según ha explicado la Policía de Derbyshire.

El asaltante ha sido condenado esta semana a 14 años de prisión por los hechos y además se le ha impuesto una orden de alejamiento de por vida. El juez que ha instruido el caso ha destacado la valentía de la joven para denunciar a su agresor, asegurando que "ha sido valiente": "No solo te has protegido a ti misma, has protegido a otras mujeres".

Zahra Rechelle venía sufriendo maltrato machista por parte de Booth desde 2018, con varios episodios de gran violencia. Él la intimidaba, "le escupía", "le apagaba cigarrillos" encima y le lanzaba objetos de la casa. También la intentó estrangular en septiembre de 2018, según la Policía.

La víctima intentó varias veces cortar la relación pero volvía con él por el chantaje emocional al que estaba sometida. Ahora, tras la condena emitida por el Manchester Crown Court, el agresor deberá cumplir al menos nueve años de cárcel para poder solicitar la libertad condicional.