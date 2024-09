Siguen conociéndose detalles de la denuncia contra el futbolista Rafa Mir y su amigo, que ha llevado a ambos a ser detenidos y a prestar declaración ante el juez. 'El Español' ha accedido a la declaración de una de las víctimas, la amiga de la denunciante, que explicó que un varón de pelo largo la insultó mientras estaban en la piscina.

"Me acosaba con la intención de mantener relaciones sexuales conmigo. En todo momento, le he dicho que me dejara en paz, pero no quería nada con él, pero ese chico no cesaba en su conducta", afirma.

El chico al que se refiere es al amigo de Rafa Mir, confesando que no recuerda "cuántas veces" le tocó el culo. "Esta persona me toca el culo, por lo que le quité la mano y le aparté de mí. Pero este hombre se volvió a acercar y me volvió a tocar el culo y le volví a empujar. Este chico estaba cada vez más agresivo, me volvía a tocar y a tocar el culo", relata la presunta víctima.

"A gritos nos dijo que nos largásemos de la casa, por lo que nos echó a la calle vestidos solo con unas bragas y con una camiseta en forma de top. En el trayecto de vuelta a casa, hablé con mi amiga de lo sucedido y ella me contó que también ha sido agredida sexualmente, además de sufrir una fuerte crisis de ansiedad", añade.