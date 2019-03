Verónika, transexual: "Me dijeron que no me hacían la vaginoplastia porque era demasiado mayor"

LA SANIDAD PÚBLICA LE NIEGA LA OPERACIÓN TRAS 6 AÑOS EN LISTA DE ESPERA

Después de estar en lista de espera durante seis años para cambiarse de sexo, a Verónika no la van a operar porque es demasiado mayor: "Me llamó la psicóloga y me dijo que no me operaban de vaginoplastia porque era demasiado mayor, que había pasado de los 50".