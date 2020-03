En España el Día del Padre se celebra cada 19 de marzo y coincide con la fecha en la que se rinde homenaje a José de Nazaret, comúnmente conocido como San José, padre putativo de Jesús de Nazaret, según la tradición católica.

Se trata de un día en el que se recuerda de forma especial la figura paterna y es un ocasión perfecta para que muchos familias se unan para celebrar. Sin embargo, su origen real no se encuentra en España ni tiene nada que ver con el cristianismo y la religión. El Día del Padre nació en EE.UU, tal y como aparece en [[LINK:EXTERNO|||https://books.google.es/books?id=maF8mTPsJqsC&pg=PA276&vq=father%27s+day&source=gbs_search_s&redir_esc=y#v=onepage&q=father's%20day&f=false|||'Consumer Rites: The Buying & Selling of American Holidays']] (1995) del escritor Leigh Eric Schmidt.

¿Cuál es el origen real del Día del Padre?

Sonora Smart Dodd, una mujer estadounidense, quiso rendir homenaje a su padre, un veterano de la Guerra Civil que se hizo cargo de sus seis hijos después de que su esposa falleciera. Dodd organizó una serie de festividades para formalizar la fiesta el día 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington.

La hija del militar eligió junio porque era el mes en el que se celebraba el cumpleaños de su padre, William Jackson Smart. A partir de este momento, Sonora Smart Dodd peleó mucho para que este día se oficializara y fuera festivo.

No fue hasta 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de Dodd de establecer un día nacional del padre, consiguiendo que se tuviera en cuenta en el Gobierno. 42 años más tarde, en el año 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó un documento en el que se declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en EE.UU.

Aunque no fue oficialmente reconocido como festivo federal hasta seis años después, en 1972. Richard Nixon firmó la proclamación oficial en plena campaña de reelección. Ahora sí, el tercer domingo de junio quedó establecido como el Día del Padre en todo el país.

Poco a poco, la celebración, sin ser oficial aún, se había extendido por Europa, América Latina, Asia y África como una manera de homenajear a los padres y reconocer su papel en la educación de sus hijos. En otros países, como España, se añadió el componente religioso a la idea norteamericana.

Década de los 50: el Día del Padre en España

El 19 de marzo de 1948, la zamorana Manuela Vicente Ferrero propuso a sus alumnas hacer "un día para los padres" como homenaje a la figura paterna de las familias de las niñas, según 'El Correo de Zamora', publicación en la que colaboró durante años la educadora nacida en Tábara.

A través de esta iniciativa, la joven maestra pretendía que sus alumnas "hablasen con más intensidad del cariño de sus padres, recordando sus sacrificios". Así lo recordaba la propia Manuela o, como ella firmaba sus artículos; Nely, según un artículo publicado en el mismo periódico.

Aquella primera jornada en honor a los padres incluía misa, entrega de regalos elaborados manualmente por las niñas y un festival infantil con poesías, bailes y teatro. A partir de entonces, Nely continuaría cada año, desde las páginas de "El Magisterio Español", propagando la idea intentando que poco a poco fuese ganando fuerza.

El mayor impulso de la iniciativa de Manuela Vicente Ferrero llegó en 1954 de la mano de José Fernández Rodríguez, director gerente de los grandes almacenes "Galerías Preciados", quien la propagó a través de una campaña en prensa y radio, como se puede ver en los archivos de Diario ABC. El objetivo: más ventas con motivo del Día del Padre.