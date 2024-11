Valencia sobrevive como puede en plena crisis política con un Mazón desatado y desmentido por todos

Diecinueve días después del paso de la DANA, los efectos de la devastación aún son más que evidentes. Y aunque el tiempo parece haberse parado para los que perdieron tanto, la realidad es que el trabajo empieza a pesar en las espaldas de los vecinos y voluntarios mientras que el drama empieza a pasar a un segundo plano eclipsado por el nuevo protagonista de la historia: Carlos Mazón y su nefasta gestión de una gota fría que se ha cobrado 218 vidas.

Tres semanas han pasado desde que miles de personas lo perdieron todo, pero la estampa en las localidades más afectadas sigue siendo la misma. La crisis del lodo sigue en las calles y aunque el barro comienza poco a poco a disminuir dejando ver en algunas zonas los adoquines de las aceras, las condiciones de insalubridad son cada vez más preocupantes. Y no es lo peor. Diecinueve días después los dispositivos desplazados a la zona cero de la DANA siguen buscando desaparecidos.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno aún se computan 13 personas como desaparecidas. Todavía 13 personas. Desde la UME han asegurado que todos los esfuerzos se centran en recuperar los cuerpos de las personas que todavía siguen desaparecidas. Los rastreadores concentran esta búsqueda en l'Albufera y en el mar, desde el puerto de Valencia hasta el de Alicante. Una búsqueda sin descanso, pero que va a pasos lentos y con familias que siguen con el corazón en un puño.

Unos trabajos en donde los militares, esos mismos cuya ayuda se retrasó un total de cinco días por la gestión de Mazón, están jugando un papel crucial. Hay más 21.800 efectivos trabajando en las zonas afectadas, según el último balance del Centro de Coordinación de Emergencias. Sobre el terreno están desplegados 2.190 bomberos de 40 organismos y 8.500 efectivos del Ejército, de los cuales 2.100 pertenecen a la UME; más de 800 voluntarios de Protección Civil de toda España; 9.728 agentes, entre policías nacionales y guardia civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; más de 500 efectivos de las distintas policías locales y más de 130 efectivos de la Policía de la Generalitat.

Pero, ¿dónde se está poniendo el foco? ¿Qué trabajos se están priorizando? Los trabajos fundamentales se están haciendo en limpieza de las calles, la búsqueda de desaparecidos y en la construcción de puentes para recuperar las conexiones en la zona. Es más, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, anunció este sábado que el Ejército ya ha comenzado los trabajos de reconocimiento para instalar provisionalmente cuatro puentes en los municipios de Cheste, Ribarroja, Picanya y Buñol.

Entre los cuantiosos daños materiales está el dinero en efectivo que los afectados tenían en su casa o en los comercios. ¿Para esos billetes manchados de barro y deteriorados por la DANA hay solución? Hay solución y ya se ha puesto en marcha. El Banco de España ha habilitado una ventanilla concreta, en sus oficinas en Valencia, para que quienes hayan perdido dinero en efectivo puedan recuperarlo. Un verdadero drama que mientras los ciudadanos luchan por avanzar, en la política no se mueve nadie.

La ciudadanía se une, Mazón tira balones fuera

Tras la comparecencia del viernes donde Mazón trato de justificar la gestión de la Generalitat, lo que quedo claro es que el president no ha hecho autocrítica, no ha anunciado ni ceses ni dimisiones y no entona el mea culpa. Mazón se ha 'atrincherado' en el Govern a base de mentiras, imprecisiones y omisiones. Aun así, ya son varios los organismos que han salido a poner en tela de juicio algunas de las afirmaciones del 'popular'.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Gobierno han cuestionado este sábado algunos de los argumentos de Mazón para justificar las decisiones que se tomaron el 29 de octubre. Desde la AEMET, miembros presentes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre han destacado que entre las 17 y las 18 horas se estuvo hablando de la preocupante situación que ya se estaba viviendo en el barranco del Poyo y de la posibilidad de que la presa de Forata se rompiera, pero el mensaje masivo de Es Alert no se envió a la población hasta las 20:11 horas.

Tal y como ha confirmado fuentes de la AEMET a laSexta, han indicado que la posibilidad de que la presa de Forata colapsara se mencionó en ese Cecopi alrededor de las 17:30 horas, casi tres horas antes de que la Generalitat activara el sistema Es-Alert de envío masivo de mensajes a los móviles de la población en Valencia.

La AEMET no ha sido el único organismo que ha salido a desmentir a Mazón. El general jefe de la UME, Javier Marcos, ha asegurado que la unidad militar estaba alertada desde que la Generalitat decretó el nivel 1 de emergencia y que a las 15:41 horas, cuando tuvieron conocimiento de que la situación se estaba complicando y antes de que se elevase al nivel 2, salieron, anticipándose "a las órdenes oficiales".

En una comparecencia ante los medios, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el teniente general ha mostrado imágenes tomadas del 29 de octubre, en las que se ve cómo los vehículos de las Fuerzas Armadas avanzaban ya a las 18:00 horas por la A-3 inundada mientras iban comprobando que no había personas atrapadas en los vehículos que se encontraban a su paso.

Marcos ha precisado que cuando el primer elemento de reconocimiento compuesto por 96 soldados que se movilizó informó de la gravedad de la situación, alertó al resto de batallones de la UME y ordenó a los que tenían su base en la provincia de Valencia que se preparasen para salir, y las 00:28 del día 30 la UME ya estaba en Paiporta, epicentro de la catástrofe.

Por último, ha sido el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico los que han desmentido a Mazón. Fuentes del ministerio de Teresa Ribera han señalado a laSexta que una propia nota de prensa de la Conselleria de Interior valenciana desmiente a Mazón. Mientras el president asegura que el Gobierno tenía conocimiento del riesgo en la presa de Forata y "no hizo nada", ese mismo comunicado de la Conselleria indica que "apartir de las 18:00 horas, el CECOPI gestionaba la situación de la presa de Forata".

Como indican esas mismas fuentes, a las 17:35 de ese día, el Centro de Coordinación de Emergencias emite una alerta hidrológica en todos los municipios ribereños de los ríos Magro y Júcar por el aumento de caudal en el río Magro en base a la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar de que se podían alcanzar los 1.000 m3/s.

Por tanto, desde esa hora el CECOPI conocía el riesgo y estaba al tanto de la situación. Además, las mismas fuentes indican que "si el president estaba realmente informado permanentemente de lo que sucedía a pesar de estar en una comida, entonces conocía también que había miles de personas en riesgo" y cuestionan que la alerta se enviase a las 20:12 de la tarde cuando el CECOPI ya estaba emitiendo una alerta hidrológica a las 17:35.