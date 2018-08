La violenta agresión de una viajera a un oficial de aduanas de Indonesia que le puso una multa por tener el visado caducado

Auj-e Taqaddas, una viajera de nacionalidad británica, había llegado al aeropuerto internacional Ngurah Rai, en la isla de Bali, en Indonesia, con el objetivo de coger un avión a Singapur, pero aduanas la paró antes de embarcar.

Al ver la tarjeta de embarque, los oficiales se dieron cuenta de que su visado había caducado el 18 de febrero. El visado de Taqaddas era de turista, gratuito y válido por un mes.

Aduanas notificó que debía pagar una multa de 25 dólares por cada día que había estado sin visado. En total debía pagar 4.000 dólares por haber estado ilegalmente más de 150 días en Indonesia.

En un ataque de ira, la turista culpó a los oficiales de aduanas por perder su vuelo a Singapur: "Vosotros no me vais a pagar por este puto vuelo. Cabrones, me dijisteis que tenía que traer algo de dinero, ¿por qué no me dijisteis nada más, cabrones?". Tras increparles, agredió a uno de ellos de forma violencia en la cara.

Al producirse la agresión, los oficiales de aduanas llamaron a la Policía, que se ha encargado de encerrar a Taqaddas.