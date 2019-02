Revela las espeluznantes violaciones de un cura: "Estuve embarazada tres veces y él me hizo abortar. No quería usar preservativo ni métodos anticonceptivos"

La cumbre sobre pederastia en el Vaticano comenzó con la participación de 190 participantes entre presidentes de Conferencias Episcopales, Superiores religiosos y otros expertos con la proyección de un vídeo que contenía el testimonio de cinco víctimas de abusos sexuales por parte del clero y que han pedido el fin de las políticas de encubrimiento ante estos casos.

"Los que quieran seguir encubriendo, que se vayan de la iglesia", ha pedido el primero de ellos al tiempo que ha instado a los presentes a creer, respetar, cuidar y reparar a las víctimas.

"Ustedes, son los doctores de las almas, y sin embargo, con excepciones, se han convertido en algunos casos, en los asesinos de los almas, en los asesinos de la fe. Que contradicción más espantosa. Yo me pregunto, qué estará pensando Jesús, qué estará pensando María, cuando ve a sus propios pastores, ser los que traicionan a las ovejas. Yo les pido por favor, que colaboren con la justicia, que tengan especial cuidado con las víctimas", ha dicho. La identidad de las víctimas no ha sido revelada por respeto a su intimidad.

En este sentido, ha señalado que ya no funcionan los "perdones falsos" o los "perdones obligados" y ha considerado que si siguen saliendo casos es porque se tratan sin un tratamiento sistémico.

"Como cuando uno ve un cáncer, uno tiene que tratar el cáncer entero, no sacar el tumor, hay que hacer quimioterapia, hay que hacer radioterapia, hay que hacer tratamientos.

No es extirpar el tumor y ya listo. Yo les pido que oigan a lo que el Santo Padre quiere hacer, no asientan con la cabeza y después hagan otra cosa, yo lo único que les pido es que, y le pido al Espíritu Santo, que los ayude a restablecer la confianza en la iglesia, que los que no quieran oír al Espíritu Santo y los que quieran seguir encubriendo, que se vayan de la Iglesia, para dejar paso a otros que sí queremos una Iglesia nueva, una Iglesia renovada y una Iglesia absolutamente libre de abusos sexuales", ha reflexionado.

El segundo de los testimonios era el de una mujer que según ha revelado mantuvo relaciones sexuales con un sacerdote desde que tenía quince años. "Esto duró trece años seguidos. Estuve embarazada tres veces, él me hizo abortar tres veces. Simplemente porque él no quería un preservativo ni un método anticonceptivo", ha relatado.

A los presentes les ha pedido que se comporten "con responsabilidad, como personas sensatas". "Y hay que decir que los sacerdotes, los religiosos, tienen los medios para ayudar y también tienen los medios para destruir", ha comentado.

El tercer testimonio pertenecía a un sacerdote religioso de 53 años que fue abusado cuando era adolescente y que cuando denunció su caso ante sus superiores no fue ayudado. "Me siento mal, porque ni ese sacerdote ni el obispo respondieron a mi carta, y ya han pasado ocho años y tampoco él ha respondido", ha explicado.

Así ha pedido a los obispos que escuchen a las víctimas. "Yo quería que alguien me escuchara, que se supiera quién es ese hombre, ese sacerdote y lo que hace. Perdono de todo corazón a ese sacerdote y al obispo. Doy gracias a dios por la iglesia, estoy agradecido de estar en la Iglesia. Tengo muchos amigos sacerdotes que me han ayudado", ha apuntado.

En esta línea, se ha expresado el quinto testimonio que ha advertido que la continuidad de la iglesia depende del fin de la cultura del silencio y el encubrimiento: "Si queremos salvar a la Iglesia, los perpetradores deben ser castigados. Pediré a los Obispos que sean claros en esta materia, porque esta es una de las bombas de tiempo que están ocurriendo en la iglesia de Asia.

Si quieren salvar a la Iglesia, tenemos que actuar juntos y hacer que los perpetradores se den por vencidos. La amistad no debería prevalecer aquí, sino la acción, porque esto destruirá a todas nuestras generaciones de niños".

Así, ha pedido a los Provinciales, a los Superiores Mayores y a los Obispos que participan en esta audiencia que lleven a cabo "actos firmes que realmente pongan en su lugar al perpetrador".