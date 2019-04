Una joven murciana es agredida sexualmente y graba la repugnante escena: "Pedazo de mierda, cerdo"

Según ha explicado ella misma en una publicación, la joven volvía a casa por una conocida calle de Murcia cuando un desconocido se abalanzó sobre ella y le toco los pechos y el culo. La joven se encaró al individuo y consiguió que se marchara. Tras esta escena, la mujer comenzó a grabarle en su huída. Así relataba ella misma lo vivido:

"Llama a la Policía inmediatamente y ve al hospital."

Que hace una noche increíble y me apetece volver paseando a casa oliendo a azahar.

Pasos. No corro porque no quiero perpetuar el estigma; él también va a casa después de una jornada de trabajo. Qué cosas. Pasos muy cerca. Me toca el culo. "Eh!de que coño vas?" (Hilo de voz). Me mira. Me toca una teta, y me hace daño. Me sigue mirando y no dice nada. Lo que sabía que me podía pasar pero que no me iba a pasar pero que me podía pasar me está pasando. Joder. Da un paso hacia mí, se hace muy grande y yo muy pequeña. Yo soy una hoja que se cae del árbol. Y solo estamos él y yo. Asistolia. Doy un paso al frente y levanto la barbilla, a ver si me ve crecer. Nos miramos, no respiro. Solo le miro. ¿Acierto a decir un "qué"? Ni idea. Se da la vuelta y sigue su camino. Tiemblo toda, se me ha olvidado respirar. Quiero terminar mi paseo y llegar a casa. Pienso en todas; mis amigas, mis hermanas, mis primas, mis madres. Lo siento de verdad. Esto no debería ser un consejo y yo no debería estar escribiendo esto. No es justo. No quiero tener que explicar que lo que hay que hacer es "llamar a la policía inmediatamente e ir al hospital". Me quiero ir a mi casa pero ya no huelo a azahar.