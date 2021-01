Milagros, una mujer de 87 años, se ha vuelto 'viral' en Torrelavega, Cantabria, tras haberse quedado encerrada en un bazar de la ciudad. La mujer, que asegura haber sentido mucha vergüenza al pedir ayuda mientras le hacían fotos, afirma que estaba al final de la tienda cuando echaron el cierre: "Como la tienda tiene un fondo largo se ve que no se dieron cuenta de que estaba, cerraron y se fueron".

Para intentar salir, intentó primero pedir auxilio, pero nadie la escuchó. "Yo empecé a gritar: '¡que estoy aquí, que estoy aquí!', pero como no tengo la voz muy fuerte con el ruido de los coches no me escucharon", ha lamentado. Entonces, caminó a oscuras hacia el escaparate con la intención de que si alguien la veía llamara a la Policía.

Sin embargo, pocos se percataron de que lo que parecía una divertida broma era en realidad la llamada de auxilio de Milagros. De hecho, algunas de las personas que la vieron creyeron incluso que era parte del decorado.

Por eso, afirma que sintió vergüenza cuando la gente la vio, pero era la única manera de que abrieran el local minutos antes de que llegaran las 22:00 horas y con ellas el toque de queda que dejaría las calles vacías.

"Pasaba la gente, llegaron los policías y ya avisaron para que me sacaran", ha relatado ahora riéndose de lo que se ha quedado en una anécdota. Ahora, en Torrelavega todos han visto su foto, y el teléfono de Milagros no para de sonar, aunque ella se lo toma con mucho humor. "Yo que soy tan discreta... que no me gusta que se vea, y se me ha visto en todas partes", ha apostillado entre risas.