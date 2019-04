Un 'youtuber' echa la culpa a las mujeres de que las violen: "Si no queréis que os toquen quedaros en casa"

"Si no queréis que os toquen quedaros en casa, bien vestidas y sin enseñar". Es la polémica expresión que ha usado un joven en su canal de Youtube para criticar el feminismo. No es el único vídeo controvertido que ha subido a su cuenta. Es la razón por la que la plataforma social ha eliminado este último, al considerar que no cumple con los requisitos y, considera, "incitar al odio".

Así comienza: "A un hombre también le pueden meter mano y violar". El 'youtuber' se grabó en el metro criticando el feminismo y aseguró que la culpa de que se cometan violaciones la tienen las mujeres. "Si os levantáis la camiseta y enseñáis las tetas, ¿qué queréis? ¿Que no vayan los tíos a tocaros?".