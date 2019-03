Un hombre negro acaba esposado como sospechoso de robar una televisión mientras se mudaba

El hombre estaba en plena mudanza cuando acabó esposado, sin haber hecho nada. La Policía encontró a este hombre negro transportando una televisión por la noche y asumió que se trataba de un ladrón.

No le soltaron hasta que comprobaron que, efectivamente, se estaba mudando. Ha ocurrido en Kansas, donde piden que se investigue si hubo un trato racista por parte de los agentes.

Karle Robinson, veterano de del ejercito estadounidense de 61 años, fue retenido a punta de pistola y esposado cuando llevaba una televisión de una camioneta a su casa. Los hechos ocurrieron en agosto del año pasado, según recoge la revista 'Time'.

Según una entrevista a The Associated Press, Robinson denunció que se trataba de un tema "estrictamente racial" y añadió que "si fuera blanco no estaríamos teniendo esta conversación en este momento".