Con las ruedas izquierdas del vehículo sobre la vía y las otras dos sobre el andén: así se encontraba un coche después de que un despiste de su conductor le llevara a circular de norte a sur, 800 metros, el andén de la vía 12 de la estación de Santa Justa.

"No me cuenta de las señales, y como hay dos o tres glorietas, me equivoqué, y no veas la que he liado", ha lamentado el hombre, de 70 años.

En la estación todos se preguntaban cómo había sido capaz de llegar hasta allí. Los hechos han ocurrido minutos antes de las seis de la mañana. El conductor ha introducido el vehículo por un acceso de emergencia y de uso interno que se utiliza para que puedan entras ambulancias, bomberos o policía.

Una vez dentro de la estación se topó con las escaleras mecánicas que reducen la anchura del andén y, al seguir avanzando, las ruedas ya se quedaron sobre la vía.

El conductor aseguraba que era como "perderse en un bosque un día de niebla": "No es capaz de salir". El vehículo se ha retirado ante la mirada de los curiosos, y el conductor no ha resultado herido.