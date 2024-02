En España hay 178.599 máquinas tragaperras en activo. Este dato representa una bajada de más de 18.000 máquinas con respecto a 2017, según datos del Consejo Empresarial del Juego.

Detrás de este descenso hay varios factores, entre ellos una bajada de los beneficios, el mayor riesgo de robo o el ambiente que dan al local.

En laSexta hablamos con Carlos José, que lleva 25 años en hostelería y no es capaz de recordar las veces que le han robado. "Más de 30", confiesa. Aún así, él ha decidido mantener dos en su local, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), pese a que ya no gana tanto como antes. "Hace años, cada una máquina daba 2.000 o 3.000 euros a la semana. Ahora, hay semanas de 300 y semanas de 50".

La otra cara de la moneda es María. Ella no quiere máquinas en su local. No le gusta el tipo de gente que atrae a su negocio . "Se te pueden poner incluso violentos porque no les sale la jugada", nos cuenta.