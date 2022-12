El Tívoli de Benalmádena fue uno de los parques de atracciones más míticos del siglo pasado, pero ahora acaba de cumplir dos años cerrado, aunque mantiene intacta a su plantilla. Sus 79 trabajadores, que llevan ya 13 meses sin recibir su nómina, están atrapados en una maraña legal, ya que están dados de alta y no pueden cobrar el paro ni jubilarse: "No podemos trabajar. Nos tienen las manos cogidas", confiesa uno de ellos. Otro de los empleados nos comenta que está viviendo de sus familiares porque no puede hacer frente a los gastos.

A la espera de lo que decida la justicia su situación es límite, el parque acaba de celebrar su 50 aniversario y muchos de sus empleados siguen trabajando en él con la esperanza de que algún día se pueda volver a abrir.