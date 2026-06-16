Una señora provoca un aparatoso accidente en una carrera ciclista: invadió la calzada con su scooter eléctrica

La mujer quería ver más de cerca el paso de los ciclistas y, en lugar de quedarse en la acera, decide avanzar un poco más lo que provoca que un ciclista impacte con su vehículo.

Una señora se ha colado en una carrera ciclista con su scooter eléctrica. La mujer, que estaba viendo esta competición que se celebraba en Alemania, aparentemente quería ver de cerca al pelotón de ciclistas y, ante la falta de un cordón que limitara el acceso a la zona, ha terminado provocando un accidente.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la mujer termina situando su vehículo fuera de la acera, invadiendo parte de la calzada, y varios ciclistas se chocan con él. "Alguno se ha hecho mucho daño", señala Iñaki López.

Leo Álvarez cuenta que era una carrera de ciclistas jóvenes. El que peor parado sale es Paul Vriesman, un joven ciclista holandés. El periodista cree que la mujer se pudo equivocar de mando en su scooter eléctrica y que, por ese motivo, "se mete hasta la cocina".

"Pese a que la caída es muy aparatosa", como se puede ver en el vídeo, "no está grave y ninguno de los ciclistas que se ha visto afectado, que hay varios, está grave", indica Álvarez. "Tampoco la señora", apunta.

Beatriz de Vicente indica que "sería interesante" que la mujer contara con algún tipo de seguro. "Desde luego la señora, con todos los respetos, comete una imprudencia de narices", afirma la abogada.

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