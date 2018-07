Salen a la luz los Whatsapp entre la testigo protegida del 'caso Torbe' con los futbolistas De Gea y Muniain

La testigo protegida del caso Torbe habría intentado sonsacar a De Gea el nombre del tercer futbolista implicado en los presuntos abusos sexuales. Lo hizo a través de unos mensajes de WhatsApp, que publican varios medios. En ellos, el portero del Manchester sí le reconoció que el futbolista que acompañaba a Muniain en aquel encuentro era otro jugador del Athletic de Bilbao.

El nombre de De Gea se menciona en la conversación entre la testigo protegida y el futbolista Iker Muniain:

Testigo: "Te puedo hacer una pregunta? Entre tú y yo"

Muniain: "A ver..."

Testigo: "¿Tú cuándo le pagaste a Torbe por los servicios de scort?"

Muniain: "Eso dile a De Gea. Yo no lo sé"



Según eldiario.es, el portero de la selección española habría promovido y pagado el encuentro sexual ente los futbolistas y las chicas en un hotel de Madrid. En otra conversación, esta vez con el propio De Gea y que recogen varios medios, la testigo intenta sonsacar el nombre del segundo deportista presente:

Testigo: "Me gustaría saber cuál es el nombre del hotel. ¿Te acuerdas?"

De Gea: "Es que yo no estaba en ese hotel. Te confundes. Estaba Muniain con otro chico. Yo no era"

Testigo: "¿Ah no?"

De Gea: "No"

Pero la conversación no queda ahí. La joven le pregunta sobre otros encuentros con chicas, esta vez en Manchester:

Testigo: "Y lo de Manchester. Me lo han comentado. ¿Es cierto?"

De Gea: "Sí, es cierto jeje"

Testigo: "Eres un pillín"

De Gea: "No. Lo hago por mis compis de equipo, mujer jajajaja"



Ambos presuntamente continúan hablando sobre otras posibles citas:

Testigo: "Y de tus compis, ¿le gusto a alguno? Aparte de a tí, claro jajaja"

De Gea: "Ziiii. Pero, ¿puedes con todos?"

Testigo: "¿Cuántos son?

De Gea: "Unos cinco conmigo"



El portero de la selección ha querido dejar claro que todo es absolutamente falso: "Yo estoy muy muy tranquilo. Sé lo que he hecho con mi vida. Sé que es todo falso y poco más tengo que añadir, la verdad".

El seleccionador Vicente del Bosque ha asegurado que la noticia ha sido una sorpresa en todos los sentidos, pero que apoyan y creen al jugador: "Ha sido contundente en el desmentido. Palabras como mentira, falsedad y que todo es muy falso y está tranquilo pues no tengo por qué dudar. Lo he visto tranquilo y creíble, bastante creíble".

Según eldiario.es, dentro del caso Torbe, se investiga ahora si el empresario del porno pudo vejar y humillar a una de las testigos protegidas. Según la Policía, la habría obligado a realizar escenas porno con más de 30 hombres.