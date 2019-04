Retiran la cruz franquista de Callosa de Segura en plena madrugada y con un fuerte dispositivo de seguridad que ha acabado con dos detenidos

La cruz de Callosa presidía, hasta esta madrugada, la plaza de España de la localidad. El ayuntamiento lo había intentado ya en dos ocasiones en los últimos meses pero algunos vecinos lo habían impedido con protestas y encadenándose: "Puedes no estar de acuerdo, te puedes manifestar, pero al final una parte son los sentimientos y otra parte son las leyes y hay que cumplirlas" ha defendido Fran Maciá, alcalde de Callosa de Segura.

Con la plaza blindada por la policía, una grúa ha cargado con la cruz. No todos en Callosa de Segura están de acuerdo: "No había necesidad. La cruz lleva ahí 70 años. No es por la Memoria Historia, no afecta porque es una cruz que yo reto a todos los que estáis aquí a encontrar un elemento político, no lo hay" asegura Antonio Illán, portavoz de la plataforma en Defensa de la Cruz de Callosa.

Prácticamente no ha habido altercados aunque dos personas, afines a un grupo falangista, han sido detenidas por, presuntamente, enfrentarse a la guardia civil con petardos. Con la retirada del monolito se cumple con la Ley de Memoria Histórica y con una reciente resolución judicial que dio el visto bueno a sacarla de la plaza. Y el debate ha seguido en la calle. E nun par de semanas, cuando termine de arreglarse el empedrado, no quedará ni rastro de este símbolo franquista.