El responsable de los equipos de rescate de Julen en Totalán: "Es como si fuese el hijo de todos"

Ángel García Vidal, responsable de los Ingenieros de Caminos de Málaga que está coordinado el equipo de técnicos que está construyendo los túneles en Totalán, ha actualizado la información sobre las labores de rescate para sacar del pozo al pequeño Julen, que lleva atrapado ya seis días en el agujero.

"Como se preveía por el terreno, se han encontrado macizos rocoso y eso está ralentizando los trabajos", ha explicado García Vidal, por lo que, en consecuencia, según ha continuado, "se están empleando otras tecnicas que no son tan rápidas" para rescatar al menor: "Puede ser que sea una veta, esperemos que no sea muy grande".

En este sentido, García Vidal ha puntualizado que son "los más interesados en que se haga cuanto antes", y sobre el plan de actuación de los equipos que coordina, ha señalado: "Vamos a intentar que esta tarde comience la perforación. Seguimos con el método de la perforación horizontal que es más lento pero nos permite trabajar".

El ingeniero también ha explicado las técnicas usadas para las perforaciones en el rescate del menor: "Hay 12 máquinas de trabajo, de las de mayor potencia del mercado. Más maquinas no caben, estorban. Está dimensionado para que trabajen las máquinas que son necesarias". Además, ha destacado que "el túnel horizontal no ha comenzado, no solo hay que tener en cuenta el trabajo específico, sino de todos los trabajos que esta conllevando el dispositivo".