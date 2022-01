Después de los regalos navideños, los consumidores encuentran una nueva excusa para seguir comprando: las rebajas de invierno. Las tiendas cada vez adelantan más este periodo que tradicionalmente empezaba el 7 de enero y duraba hasta el 7 de marzo, es decir, dos meses.

Aunque a nivel nacional la fecha establecida sea esa, cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa y las adapta. Por este motivo, el periodo puede variar entre unos territorios y otros. Por ejemplo, actualmente ya hay firmas de ropa y marcas que muestran precios rebajados. Teniendo en cuenta que la Navidad es una de las épocas que genera más ingresos, hay quienes no quieren desaprovechar la oportunidad de atraer a más clientes.

No obstante, el pistoletazo de salida de las rebajas suele comenzar en el comercio online. Normalmente, las marcas introducen primero sus descuentos en los productos de la web y después los aplican en las tiendas físicas. Además, otras técnicas que también suelen utilizar las firmas de ropa son los ‘special prices’ (ofertas) o ‘mid season sale’ (rebajas de mitad de temporada). A través de ellas, consiguen vender productos que no han tenido demasiado éxito y que no quieren seguir manteniendo en la plataforma online.

Te contamos cuándo arrancan las rebajas en tiendas tan conocidas como Zara, El Corte Inglés, Mango, Woman Secret, H&M o Stradivarius y si ya puedes disfrutar de algunos de sus descuentos.

Zara y Stradivarius

Estas marcas aún no han aplicado ningún descuento a sus productos. Las diferentes firmas de Inditex comenzarán las rebajas el 6 de enero primero en sus apps, después en las tiendas online y a partir del 7 de enero en tiendas físicas, según explica Telva, la revista especializada en moda y belleza.

Sin embargo, Stradivarius sí que cuenta con un apartado de ‘special prices’ donde hay faldas, vestidos, camisas y sudaderas, entre otros productos, con un 30% de descuento. Por este motivo, quizás hay quienes no tengan que esperar hasta que arranquen las rebajas para comprarse básicos que quieran incorporar a su armario.

H&M

Actualmente, la marca anuncia en su web que ya está de rebajas y que la oferta será válida del 2 de enero al 13 de febrero de 2022. Alcanza descuentos de hasta el 60% que deja a precios muy rebajados prendas de invierno que suelen ser caras, como abrigos, chaquetas o botas. No obstante, H&M a lo largo del año suele contar con promociones de prendas muy rebajadas tanto para hombre como para mujer y niños.

Women Secret

La marca de lencería y de ropa para hombre y mujer ya tiene rebajas de hasta un 70%. Desde su web indican que estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 y que además cuentan con un 30% de descuento en las marcas online.

Mango

La firma Mango ha adelantado sus descuentos más que nunca, ya que desde el día 28 de diciembre sus clientes podían disfrutar de rebajas. Los porcentajes aplicados son muy variados, aunque la mayoría de los productos cuentan con una rebaja del 20%.

El Corte Inglés

Desde el día 26 de diciembre ofrece grandes descuentos para aprovechar al máximo la campaña de navidad. En sus diferentes secciones, como moda, hogar, belleza, tecnología o videojuegos muestra rebajas de hasta un 40%. Aunque no se aplica en todos los productos y marcas, puedes tener suerte y encontrar lo que tienes en mente a un precio más bajo.