El transporte público seguirá estando rebajado al menos al 50% hasta el 30 de junio en toda España, una vez que las 17 comunidades autónomas han aceptado la condición del Gobierno de bonificar como mínimo el 20% de la tarifa para que el Estado aportase otro 30% durante todo el semestre. Cumplida este martes la fecha límite para que las comunidades notificasen oficialmente al Ministerio de Transportes si aceptaban o no las condiciones para la bonificación conjunta del transporte público en este período, todas los gobiernos autonómicos -Ceuta y Melilla incluidos- se han sumado a la iniciativa, según han constatado las delegaciones de EFE en España.

Las medidas aprobadas a final de 2022 por el Gobierno para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania obligaban a las autonomías a complementar con una bonificación del 20% el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano si querían que el Estado siguiese aportando el 30% que ponía sin condiciones desde el 1 de septiembre. La nueva bonificación del 50% en el transporte público se aplica en Andalucía en la tarjeta de la red de consorcios y en los bonos de los metros de Sevilla, Málaga y Granada, después de que el Gobierno de Juanma Moreno aceptase la condición impuesta por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

En Aragón, la orden por la que se asume el 20% del coste de los abonos hasta el 30 de junio se firmó el 24 de enero. Las empresas que ya cuentan con abono o títulos multiviajes deberán aplicar el descuento mediante una devolución a los viajeros que los hubieran adquirido desde el 1 de enero y se ha creado un abono personal de 10 viajes para las compañías que todavía no contaban con ningún tipo de abono.

El Gobierno asturiano remitió la documentación al Ministerio el lunes, aunque lo considera un "trámite" puesto que el Principado ya venía cumpliendo las condiciones establecidas por el Estado desde el 1 de enero, con un 20% adicional en los bonos de 10 viajes y hasta un 58% en el caso de la tarifa CONECTA, que permite moverse por toda Asturias en todos los transportes públicos colectivos de forma ilimitada por 30 euros al mes. En los dos archipiélagos no hay cambios y el transporte público seguirá siendo gratuito en virtud de sendos acuerdos con el Gobierno.

En Baleares, tanto el autobús urbano de Palma como los autobuses interurbanos de toda la comunidad son gratuitos desde noviembre para los residentes con tarjeta ciudadana (en el caso de Palma) o de la tarjeta intermodal (para el autobús TIB en Mallorca y las equivalentes en Menorca e Ibiza); y en Canarias, la bonificación final es del 100% en autobuses urbanos, interurbanos y tranvía, para usuarios con un mínimo de viajes mensuales El consejero cántabro de Transportes, Javier López Marcano, ya anunció el 29 de diciembre que Cantabria aplicaría la iniciativa del Ministerio aunque su coste se eleve a entre 850.000 y un millón de euros: "Lo hemos estudiado bien y estaremos presentes intentado echar una mano una vez más", dijo.

En el caso de Castilla y León, su 20% se sumará no solo a la bonificación del 30% del Gobierno sino también a las que ya viene aplicando en los abonos transporte de su competencia: hasta el 35% en los de transporte metropolitano y el 100 en el bono rural "Transporte a la Demanda". Y en Castilla-La Mancha, el 50% conjunto para el transporte público autonómico se ve ampliado hasta el 70% en colectivos como jóvenes o mayores. En el caso de Cataluña, los títulos T-Jove (trimestral para menores de 25 años) y T-Usual (mensual) mantienen la bonificación del 50%, pero el resto de billetes, como la T-Casual (el abono individual de 10 viajes), han recuperado su precio habitual, ya que desde la Generalitat se considera que "no es sensato destinar centenares de millones a rebajar tarifas y no invertir recursos para mitigar los sobrecostes energéticos -180 millones de euros- o para mejorar la oferta".

Desde el Gobierno valenciano se ha informado recientemente de que la rebaja se aplicará a partir de este 1 de febrero en toda la red de Metrovalencia, TRAM de Alicante y Castellón, MetroBus y otras concesiones, y que este descuento convivirá con la gratuidad del transporte público para menores de 30 años. Extremadura no solo ha aportado el 20% sino que financiará el 100% de las rutas interurbanas de autobús. Además, ofrece de manera gratuita hasta el 15% de las plazas en los desplazamientos fuera de la región, una medida que se complementa desde hoy con los títulos multiviaje del Ministerio, por lo que todas las rutas interurbanas en autobús, ya sea dentro o fuera de la comunidad, son gratuitas.

La Xunta de Galicia ya había decidido la semana pasada mantener la bonificación del 50% en los autobuses autonómicos aplicada desde septiembre siempre que el Ejecutivo central mantuviera su parte del descuento. En la Comunidad de Madrid, el precio baja aún más a partir de este miércoles, con un descuento del 60% que se mantendrá hasta el 30 de junio, dado que el Gobierno madrileño sube el porcentaje que asume de la bonificación hasta el 30%. El Ejecutivo murciano, que no complementó la rebaja el último cuatrimestre de 2022, como le reprochó el PSOE, anunció el pasado agosto que mantendría esa bonificación del 30% con recursos propios hasta junio de 2023 y ahora sí lo rebajará un 20% complementario al 30% estatal.

En Navarra, el Gobierno foral ya anunció el 27 de diciembre que aplicaría su aportación, al menos durante el primer semestre de 2023, para llegar al 50% de descuento, lo que estimó que llegaría a más de 100.000 viajes del servicio de transporte interurbano. En Euskadi, las instituciones vascas llegaron a finales de diciembre a un acuerdo para mantener el descuento del 50% en los precios del transporte público, de modo que al 30% estatal se suman un 10% del Gobierno Vasco y otro 10% de las diputaciones forales y ayuntamientos.

En La Rioja, se mantiene la bonificación del 50%, ya que el Ejecutivo riojano ha decidido sumarse a la aportación estatal y bonifica el 20% restante. En Ceuta, el Gobierno de Juan Jesús Vivas ha aceptado las condiciones aunque ha lamentado tener poco margen de tiempo para analizar la propuesta y Melilla se ha acogido a la medida a través de un convenio con el Ministerio de Transportes por el cual el bonobús está bonificado al 50% desde el lunes.