Querer entrar en tu casa y no tener absolutamente nada. Este es el abismo al que se enfrentan cientos de familias como como la de Isa. Su madre vivía en esta casa verde de Chiva, ahí es donde se han criado ella y sus hermanos: "¿Dónde está la casa verde? Es que no se ve, es que no hay casa, solo esta la fachada, pero no hay casa. Mi madre se ha quedado sin nada".

Ahora lo único que les queda una pared, todos los recuerdos perdidos. Días cotidianos que se convierten en tragedia, ese día Sofía y su familia estaban celebrando un cumpleaños en el patio, en un instante comenzó a llover, el agua empezaba a entrar hasta que inundó todo el piso de abajo. Ahora está todo destrozado. Pero a pesar de este caos todos son conscientes de que han conservado lo más importante.