Cuando Inma, enferma de cáncer de pulmón, trató de pedir un préstamo en su banco, esta fue respuesta de la directora: "Me animó a que fuera a otra sucursal, o con peluca o que no dijera nada", cuenta. Aunque aplaude el anuncio del gobierno para poner en marcha el derecho al olvido oncológico, Inma asegura que no es suficiente. Porque pacientes crónicos o metastásicos, como ella, se quedan fuera: "Es como si a una persona diabética, porque es diabética toda su vida, no puede contratar un seguro de vida o un seguro de hogar".

Son muchos los pacientes oncológicos que se enfrentan a un largo listado de trabas burocráticas por culpa de su enfermedad. Alfonso, en tratamiento durante 18 años, ha sufrido esa discriminación, cuenta, en casi todos los ámbitos de su vida. "He tenido complicaciones a la hora de estudiar, a la hora de pedir créditos, a la hora de contratar un seguro de salud o un seguro de vida", explica.

Por si todas esas trabas fueran pocas, cuando logran poner en marcha esas peticiones, siguen surgiendo nuevos problemas. "Se lo cobran muchísimo más alto y si se mueren, por ejemplo, estuvieron pagando para nada. Porque si se mueren de cáncer no van a cobrar nada", cuenta Almudena, enferma de cáncer de pulmón.

Por eso, las asociaciones de pacientes piden que esta medida se ponga en marcha cuanto antes. "Esperamos que se lleve a cabo y que no nos estén vendiendo humo", cuenta Sonia Marchán, presidenta de AMUMA. Y recuerdan que aún queda mucho trabajo por hacer. "Vamos a seguir trabajando en todo aquello que beneficie a nuestro colectivo", explica Jesús María González, presidente de ASPANION en la Comunidad Valenciana.

Por delante tienen el gran reto de eliminar los estigmas que arrastran por su enfermedad. "Si has pasado un cáncer es como si fueses sospechoso de que para siempre vas a tener esa etiqueta. Realmente eso es lo que hay que evitar y proteger", cuenta Antoni Baena, profesor de estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ahora los paciente esperan que, en junio, con la entrada en vigor de este derecho al olvido oncológico, se ponga fin a todos esos procesos burocráticos que terminan por convertirse en un calvario.