El Boletín Oficial del Estado recoge la convocatoria de oposiciones, en turno libre, por la que la Universidad Politécnica de Madrid pretende cubrir 78 plazas de personal laboral de las categorías de Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

¿Qué requisitos debo cumplir para ser Técnico, de Gestión y Administración y Servicios?

Entre los requisitos generales exigidos para concurrir en la convocatoria figuran, estar en posesión de la nacionalidad española o de algún Estado de la Unión Europea; tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación, entre otros.

En cuanto a la titulación, en función del grupo en el que se encuadre cada plaza tendrán unos requisitos: grupo A ( Título de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalente), B ( Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica o equivalente), C (Título de Bachillerato, Formación Profesional específica de grado superior o equivalentes), D (Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional específica de Grado Medio o equivalentes).

¿Qué plazas convoca la Universidad Politécnica de Madrid?

Según ha informado la Universidad Politécnica de Madrid a la Sexta, las 78 plazas ofertadas se dividen en:

Grupo A, nivel A1:

1 plaza de Medicina del Trabajo

1 plaza de Física

Grupo A, nivel A2:

1 plaza de Prevención de Riesgos Laborales

Grupo B, nivel B1:

1 plaza de Enfermería del Trabajo

1 plaza de Radiofrecuencia

1 plaza de Electrónica

2 plazas en la Oficina Técnica: mantenimientos informáticos y mantenimiento ETSI aeronáutica y del espacio

1 plaza de Producción Vegetal Fitotecnia

2 plazas de la especialidad de Química: Ingeniería y Diseño Industrial y Minas y Energía

1 plaza de Tecnología de Polímeros

1 plaza de Ensayos Mecánicos

1 plaza de Informática

1 plaza de Física

2 plazas de Ensayos mecánicos en materiales de construcción y afines: Construcción y Laboratorio de Materiales de Construcción y Laboratorio de Materiales de Construcción; y Laboratorio de Aeropuertos

2 plazas de Geotecnia y Suelos

1 plaza de Ingeniería Nuclear

4 plazas de Informática: Industriales, Minas y Energía, Caminos, Canales y Puertos, Telecomunicación

2 plazas de Química: Industriales; Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

1 plaza de Termotecnia

2 plazas de Mecánica de fluidos e hidráulica: Industriales; Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

1 plaza de Metalurgia

3 plazas de Física: Industriales; Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas; y Telecomunicación

1 plaza de Electrónica y Electrotecnia

1 plaza Química de materiales compuestos

1 plaza de Laboratorio de Materiales Mecanizados

1 plaza de Ensayo de Aeronaves

1 plaza de Producción Animal

1 plaza de Producción Vegetal Fitotecnia

1 plaza de Laboratorio de Materiales-Diseño

2 plazas de Vehículos y componentes: INSIA

1 plaza de Calibración

1 plaza de Medios de Comunicación

1 plaza de Medios Audiovisuales

1 plaza de Instalaciones Deportivas

1 plaza de Delineante

2 plazas de Pintor: Industriales y Minas y Energía

1 plaza de Albañil

1 plaza de Jardinería

1 plaza de Administración

3 plazas de Biblioteca

3 plazas de Mantenimiento Polivalente: Arquitectura; Minas y Energía; Aeronáutica y del Espacio

6 plazas de Servicios e Información Cap. de Medios Audiovisuales: Caminos, Canales y Puertos; Telecomunicaciones; Montes, Forestal y Medio Natural; Aeronáutica y del Espacio; Ingeniería y Diseño Industrial

5 plazas de Servicios e Información: Caminos, Canales y Puertos; Industriales; Minas y Energía; Edificación

1 plaza de Mozo

3 plazas de Vigilancia y Control: Minas y Energía; Montes, Forestal y Medio Natural

¿Cuándo puedo presentar mi solicitud? ¿Cómo lo hago?

Grupo B, nivel B2:Grupo C, nivel C1:Grupo C, nivel C2:Grupo C, nivel C3:Grupo D

El plazo para presentar las solicitudes comienza el 25 de septiembre y cierra el 14 de octubre de 2024.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la página web de la universidad, cumplimentando los distintos formularios y acreditando los documentos requeridos.

¿Cómo serán los exámenes de Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios?

El proceso de selección se regirá por medio de concurso-oposición en turno libre.

Oposición

La fase de oposición para los grupos A, B y C constará de dos ejercicios. En el primero se deberá contestar a un cuestionario tipo test de 70 preguntas para el grupo A, 60 para el grupo B y 50 para el grupo C. En el segundo ejercicio los candidatos de estos grupos deberán realizar una prueba de carácter teórico, práctico o teórico práctico.

La oposición para el grupo D contará con un único ejercicio tipo test de 60 preguntas.

En los ejercicios tipo test las preguntas correctas se valorarán con un punto; las que se dejen en blanco no tendrán valor y las que se contesten de manera incorrecta restarán un 25%.

Concurso

En esta fase, se evaluarán méritos relacionados con la experiencia profesional y la formación y perfeccionamiento profesional.