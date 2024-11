¿Qué debes saber de las oposiciones para profesores de secundaria de Cataluña?: requisitos, fechas y exámenes

El Boletín Oficial del Estado recoge la convocatoria de oposiciones en turno libre de la Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos, del Departamento de Educación y Formación Profesional, por la que pretenden cubrir 495 plazas de personal docente de secundaria. Según especifican las bases, se reservan 25 plazas para personas con discapacidad.

¿Qué requisitos debo cumplir para ser docente de secundaria en Cataluña?

Entre los requisitos de esta convocatoria figuran el estar en posesión de la nacionalidad española o la de otro Estado miembro de la Unión Europea; tener la mayoría de edad; no sufrir enfermedades incapacitantes para el puesto; no estar apartado del ejercicio de la administración por expediente sancionador; no estar condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual; tener dominio del catalán y del castellano, así como estar en posesión de la titulación universitaria habilitante para el puesto.

Asimismo, aquellas personas que concurran por el cupo de discapacidad deberán acreditar un grado del 33%.

¿Cuándo puedo presentar mi solicitud? ¿Cómo lo hago?

El plazo para presentar las instancias comienza el 28 de noviembre y finaliza el 30 de diciembre de 2024.

Para poder presentar la inscripción, los candidatos deberán acudir al portal de la Generalitat de Cataluña, donde deberán adjuntar los documentos pertinentes, así como rellenar los formularios necesarios.

¿Cómo serán los exámenes para profesor de secundaria de Cataluña?

El proceso de selección para esta convocatoria estará regido por medio de oposición, concurso y fase de prácticas.

Oposición

Todas aquellas personas que no posean la nacionalidad española y no puedan acreditar un nivel óptimo de la lengua castellana deberán realizar una prueba de nivel que medirá su comprensión oral y escrita. En el ejercicio escrito deberán realizar la redacción de un texto de al menos 200 palabras. Mientras que la oral consistirá en la lectura de dicho texto.

Asimismo, todas las personas que se presenten y no posean un título acreditativo de su nivel de dominio del catalán deberán realizar las mismas pruebas que con el castellano, bajo los mismos criterios.

En cuanto a lo que contemplan las bases, como las pruebas de la fase de oposición, en la primera de ellas se medirán los conocimientos específicos de la especialidad para la que se postulan. Este primer ejercicio estará compuesto de dos partes, una práctica y el desarrollo de un tema.

Por otra parte, en la segunda prueba de la fase de oposición se medirá la aptitud pedagógica de la persona aspirante y se dividirá en dos partes, una en la que deberán diseñar una programación didáctica y otra en la que deberán desarrollar una situación de aprendizaje o unidad didáctica.

Concurso

Las personas que hayan superado la fase de oposición tendrán acceso a la de concurso, que no es eliminatorio, a diferencia de los anteriores ejercicios. En esta fase se tendrán en cuenta los méritos relacionados con la experiencia en la docencia, la formación académica y la formación permanente.

Fase de prácticas

Los candidatos que hayan superado las anteriores fases serán nombrados funcionarios de carrera en prácticas. En esta última etapa se deberá superar el periodo de formación que proporcionará los conocimientos y destrezas necesarios para ocupar la plaza de docente. La duración de esta etapa está estimada en seis meses.