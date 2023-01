Raúl lleva cuatro años en prisión provisional acusado de matar y deshacerse del cadáver de su mujer. Una instrucción muy compleja unida a multitud de recursos presentados por su abogado harán que salga de la cárcel sin que haya sido juzgado.

Tras cuatro años, se ha cumplido el plazo legal máximo que puede permanecer en prisión provisional. Una complicada situación que no habría ocurrido si se hubiese llegado a un acuerdo. "Si esto se hubiera hecho se podría haber señalado el juicio, celebrado en conformidad, evitado el sufrimiento de la familia...", explica Emilia Zaballos, abogada de la familia de Romina.

De momento, Raúl no ha admitido que la mató, aunque sí que ha confesado que al llegar a casa en la Nochevieja de 2019 se la encontró muerta, se asustó y se deshizo del cadáver despedazándolo. Después, repartió los restos por varios puntos de la isla de Lanzarote.

Sin embargo, esta no fue su primera versión. "Para evitar una discusión yo me fui de mi casa. Cuando vuelo a mi casa no está ella, no está mi móvil y no está casi toda su ropa", indicó en un primer momento.

Romina le había denunciado por malos tratos un día antes de su boda y dos meses después acudió al hospital por lesiones. Ahora, Raúl saldrá de la cárcel, aunque con medidas cautelares, retirada de pasaporte, comparecencia diaria en juzgados y prohibición de salir del país.

Una libertad que tendrá mientras se espera la celebración de un juicio que todavía no tiene fecha.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer sea llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.