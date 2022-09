El éxito de 'Twitch' entre los espectadores y, sobre todo, entre los 'streamers' no deja de crecer. Un hecho que ha provocado que cada vez despierte más curiosidad cuánto dinero son capaces de ganar los creadores de contenidos de esta reciente plataforma.

Ahora, el popular 'streamer' estadounidense Mizkif ha decidido sincerarse con sus seguidores mostrando cuánto dinero ha ganado durante el mes de julio en Twitch, mostrando unas cifras que están por encima del salario mínimo español.

Mizkif ha desvelado que ha ganado más de 100.000 euros, en concreto, son 106.755 dólares los que cobró por 75 horas de emisión, un número muy por debajo de su media. "La cifra es baja porque apenas pude streamear. Es un mes muy malo", ha declarado, dejando claro que puede llegar a ganar mucho más de esa cifra.

Este 'streamer', cuyos espectadores suelen superar los 30 mil en cada emisión que realiza, ha querido lanzar un consejo a sus seguidores. "No tenéis que darle dinero a los streamers. No lo hagáis, no vale la pena", ha asegurado dejando claro que no es necesario.