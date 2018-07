Polémica por el uso denigrante de la mujer en la macrofiesta anunciada como "la primera orgía sin límite en España"

El reclamo de una fiesta en Salou es el pasaporte, alcohol y preservativos, muchos preservativos. Es lo necesario para disfrutar de este evento, el Karibean Spring Break.

Por si no tenían suficiente con el Saloufest, en mayo llegará esta otra fiesta para 2000 jóvenes franceses, con muchas chicas en bikini. Así se promocionan: un buen springbreaker debe tener stock de preservativos, eso sí, nada de orgías no consentidas y no tener límites en esta bacanal. "Es lamentable que para poder difundir y atraer a una fiesta, lo que hagan es denigrar la imagen de las mujeres, utilizarlas como un mero reclamo sexual", explica Yolanda Besteiro, de Mujeres Progresistas.

El Ayuntamiento de Salou ya ha pedido que no se utilice el nombre del municipio como reclamo. Los vecinos creen que estas fiestas hacen que disminuya el turismo familiar y de la tercera edad. "Es pan para hoy y hambre para mañana", señala una vecina.

Salou, sin embargo, no es la única, en las mismas fechas, Lloret de Mar también celebrará un Spring Break para franceses y el reclamo no es muy diferente.